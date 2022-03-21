Метинвест принял участие в создании стратегических запасов провизии в Запорожье

Группа Метинвест поддерживает Запорожье, где расположены четыре предприятия компании – Запорожсталь, Запорожкокс, Запорожогнеупор, Запорожский литейно-механический завод.

С началом войны их работа была законсервирована. Однако сотрудники предприятий продолжают выполнять гуманитарные работы, поскольку Запорожье стало хабом, куда эвакуируются жители городов, наиболее пострадавших от российской агрессии РФ.

Как сообщает пресс-служба компании, Центр координации гуманитарной миссии Метинвест в Запорожье принял участие в создании стратегических запасов провизии в Запорожье. Город создаст запас пшеницы, а Метинвест закупит дополнительно 1000 тонн зерна и поможет в организации его доставки в город.

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"Центр координации гуманитарной миссии Метинвест в Запорожье в сотрудничестве с местными властями принимает превентивные меры, направленные на предотвращение любых кризисов в городе, в том числе и гуманитарного. Мы совместно нарабатываем решения, призванные обезопасить запорожцев в это очень сложное время. В рамках создания стратегических запасов провизии в Запорожье Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова приняли участие в формировании запаса зерна для города. Также Запорожсталь имеет большой опыт организации логистики, поэтому участвуем и в доставке жизненно необходимой провизии в город. Искренне верю, что городу не придется пережить страшный опыт гуманитарного кризиса или каких-то болезненных ограничений, но мы должны быть готовы к любому развитию событий и беспокоиться о каждом запорожце", – отметил генеральный директор Запорожстали Александр Мироненко.

Каждый день в город доставляют до 40 большегрузных машин с пшеницей. Суммарно они перевозят в специально оборудованное хранилище до 350 тонн зерна в сутки.