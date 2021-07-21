'Метинвест' помог Красному Кресту отремонтировать историческое здание в центре Киева

Украинская компания "Метинвест" откликнулась на просьбу Общества Красного Креста в Украине оказать помощь в реконструкции исторического здания на улице Пушкинской в центре Киева. Там находится офис организации.

Как передает "УНИАН", здание нуждается в дорогостоящем укреплении грунтов, которое она не может себе позволить. "Метинвест" закупит для этого необходимые строительные материалы.

"Метинвест" и Красный крест давно сотрудничают в вопросах оказания помощи мирным жителям Донбасса, пострадавшим от боевых действий.

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Как отметил генеральный директор Общества Красного Креста Украины Максим Доценко, сотрудничество с "Метинвестом" расширяет возможности организации. Более того, там заинтересованы в объединении усилий и партнерстве в вопросах оказания помощи тем, кто в ней нуждается, во всех регионах страны.

"Кроме того, как Общество Красного Креста, так и компания Метинвест и Фонд Рината Ахметова предоставляют поддержку и уделяют особое внимание регионам, которые пострадали от конфликта на востоке Украины. Их вклад сложно переоценить, они первые пришли на помощь и помогли выжить жителям городов и сел на линии разграничения", – подчеркнул Доценко.

По словам гендиректора организации, компаниям вместе удалось реконструировать многоквартирные дома, социальные объекты и инфраструктуру, которые были повреждены обстрелами в прифронтовых городах на востоке Украины.

В "Метинвесте" уверены: общими усилиями возможно восстановить мирную жизнь на Донбассе.

"Такая синергия крупного бизнеса, власти, международных организаций, громады – пример успешного взаимодействия. Уверен, совместными усилиями мы восстановим мирную жизнь в прифронтовых городах, сделаем громады успешными", – отметил директор департамента по региональному развитию компании "Метинвест" Александр Вишняков.