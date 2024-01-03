'Метинвест' передал штурмовикам в Донецкой области авто и БПЛА на 10 млн грн

Партия техники стоимостью 10 млн грн отправилась на донецкое направление. Ее передал "Метинвест" от имени "Стального фронта" Рината Ахметова.

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10 полноприводных бусов, 5 квадроциклов и БПЛа "Валькирия" – это заказ от 80 отдельной десантно-штурмовой бригады. Ее бойцы служат на донецком направлении, в том числе держат оборону под Бахмутом.

"Потребность в транспорте очень велика – это расходный материал. Машины могут служить и месяцы, но может быть банальный прилет – и машины уже нет. Мы перевозим на таких бусах и боеприпасы, и личный состав, и раненых. Это важный вклад в нашу борьбу, без помощи мы сами не потянем", – рассказывает старший сержант 80 ОДШБр.

"Метинвест" регулярно закупает в странах Европы автомобили разных моделей. В декабре партию пикапов передали воинской части СБУ.

"Бусы мы пригнали из Германии. Всему транспорту мы производим техосмотр и, при необходимости, ремонт. Надеемся, что эта техника поможет ребятам отстаивать нашу страну перед врагом", – комментирует руководитель проектного офиса генерального директора Группы "Метинвест" Александр Водовиз.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Группа "Метинвест" направила на нужды защитников Украины более 2,5 млрд грн в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова". Общая сумма, которую Ринат Ахметов и его бизнесы направили на помощь военным и гражданским украинцам, превысила 6,7 млрд грн.