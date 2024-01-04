'Метинвест' передал бойцам Нацгвардии 3D-принтеры

Три 3D-принтера получили бойцы Нацгвардии Украины от "Метинвеста" в рамках "Стального Фронта Рината Ахметова" и 18 кг специального пластика для печати.

Видео дня

3D-печать используется во многих армиях мира из-за очевидной эффективности: выходящие из строя комплектующие часто невозможно быстро доставить на передовую. Поэтому возможность напечатать необходимое прямо в поле – бесценна.

"Печать комплектующих на таких принтерах – очень популярная технология среди военных. Так что найти технику было непросто, у нас это заняло примерно 1,5 месяца. Однако 3D-принтеры закуплены и уже сейчас наши защитники используют их в собственных мастерских", – отметил операционный директор. Группы "Метинвест" Александр Мироненко.

По словам Андрея Беляева, командира 23 бригады Национальной гвардии Украины, 3D-принтеры будут использоваться для быстрой печати и замены некоторых запчастей, которые можно изготовить только на такой современной технике.

"В первую очередь, он будет использоваться для автомобильной техники. Также для ремонта разведывательных дронов, которые задействованы для охраны особо важных государственных объектов, находящихся в зоне ответственности Нацгвардии Украины. Поэтому для нас такая помощь очень ценна", – рассказал Андрей Беляев.

Ранее "Метинвест" уже передавал на фронт технику для 3D-печати.

Всего с начала полномасштабной войны "Метинвест" направил на помощь Украине и ее гражданам 4,8 млрд. грн. Из них более 2,5 млрд грн компания направила на нужды армии в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова, что делает ее самым частным донором армии. Общая сумма, которую Ринат Ахметов и его бизнесы направили на помощь военным и гражданским, составляет более 6,7 млрд грн.