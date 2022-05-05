'Метинвест' передал 1,2 млрд в помощь ВСУ и гуманитарные проекты

Группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского за более чем два месяца войны направила уже 1 млрд 176 млн гривен на проекты помощи Украине и украинцам. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Основные усилия Группа направила на помощь ВСУ, терробороне и Национальной полиции.

Суммарно 100 тысяч бронежилетов будет передано для защитников Украины. Это позволит закрыть значительную потребность всех сил обороны Украины. Компания покупает за рубежом бронесталь, а также овладела производством собственной спецстали. Мощности Метинвеста позволяют производить более 20 тонн спецстали для бронежилетов еженедельно.

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Также компания закупила за границей готовые бронежилеты. Также закуплено 1100 тепловизоров, более 8100 касок, более 25 000 медицинских турникетов и аптечек, около 20 дронов, свыше 110 единиц автотранспорта, изготовлено 60 000 противотанковых ежей и свыше 20 000 шипованных цепей против колес.

Кроме того, вместе с компанией ДТЭК (энергетический бизнес SCM) Группа Метинвест стала одним из основателей гуманитарного проекта "Спасаем жизнь". Работа проекта координируется с Фондами Рината Ахметова и Вадима Новинского. Проект покупает и доставляет гуманитарные грузы, прежде всего пищевые продукты, из Европы в Украину. За два месяца около 30 тысяч человек получили помощь.

Отдельное направление - программа медицинской помощи в тесном сотрудничестве с Минздравом в Запорожье, Кривом Роге, Каменском, Покровске и Авдеевке, объединяющая закупку и передачу тысяч наборов медикаментов, а также приобретение медицинского оборудования для больниц и амбулаторий.

Для помощи сотрудникам в Запорожье открыли Центр реабилитации и реинтеграции, где переселенцы могут получить медицинскую и психологическую помощь, а также найти новое место работы или переучить. Второй центр открывается в Каменском. В общей сложности на предприятиях Метинвеста подготовили более 4000 вакансий для мариупольцев и авдеевцев. Также в Запорожье, Кривом Роге, Каменском и Покровске обустроено 6000 мест для проживания работников и их семей.