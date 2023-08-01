'Метинвест' открыл программу реабилитации детей украинских беженцев в Италии

В июле этого года первые 12 детей украинских беженцев в Италии в возрасте 8—15 лет из Донецка, Запорожья, Кривого Рога и Каменского, среди которых двое глухонемых детей, получили возможность бесплатно отдохнуть в летнем спортивном лагере в Генуе.

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Там они попробовали себя в разных видах спорта, таких как гребля и футбол, а также имели возможность пообщаться с итальянскими детьми. Организовала отдых гуманитарная инициатива Группы Метинвест "Спасаем жизнь" совместно с благотворительной организацией Fondazione Carige и гребным клубом Società Canottieri Genovesi ELPIS.

Об этом сообщается на сайте "Метинвеста".

"Это был отличный опыт. В лагере украинские дети выглядели счастливыми и спокойными. Были готовы усердно работать и учиться грести. Мамы тоже радовались, ведь их дети наслаждались приятными моментами, несмотря на трудности, с которыми они сталкиваются с начала войны", — сказала координатор лагеря Карола Моро.

Инициатива "Спасаем жизнь" согласовала с организаторами летнего лагеря возможность бесплатного отдыха и обеспечила места для украинских детей, проживающих сейчас в Генуе.

"Метинвест заботится о детях, пострадавших от войны, не только в Украине, но и в других регионах присутствия компании. Итальянцы — одни из самых больших друзей украинцев. Мы всегда чувствуем их поддержку. Спасибо нашим итальянским партнерам за отзывчивость и заботу. Спортивный лагерь — отличная возможность для детей попробовать что-то новое, переключиться, получить яркие впечатления", — отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

Метинвест также разработал программу психологической реабилитации мам и деток из Украины: уже 150 детей, пострадавших в результате войны, прошли реабилитацию в оздоровительном центре в Карпатах. Там дети посещали индивидуальные и групповые психологические тренинги, арттерапию, мастер-классы, побывали на экскурсиях к озерам, горам и водопадам. На эту программу Метинвест направил около 9 млн грн.

Напомним, гуманитарную инициативу "Спасаем жизнь" создала Группа Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину. За 15 месяцев полномасштабной войны проект помог почти 500 тысячам человек в 70 территориальных общинах. Украинцы получили около 4200 тонн продуктов и средств гигиены, а больницы — медпрепараты, расходные материалы и оборудование на 250 тысяч евро.