'Метинвест' опроверг информацию о захвате ММК имени Ильича

Группа "Метинвест" опровергает информацию ряда сепаратистских СМИ о якобы захвате ММК имени Ильича в Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

"Группа заявляет, что данная информация абсолютно не соответствует действительности, комбинаты остаются под контролем Украины, и никаких вражеских вооруженных формирований на предприятиях нет. Более того, цеха ММК имени Ильича и "Азовстали" являются одними из самых безопасных мест в Мариуполе, где местные жители прячутся от обстрелов и бомбардировок города российской армией", - говорится в сообщении компании.

Видео дня

"Метинвест" обращается ко всем журналистам с просьбой обязательно перепроверять всю появляющуюся информацию у официальных источников.