'Метинвест' направил почти 11 млн грн на развитие тактической медицины в Украине

Компания Метинвест активно сотрудничает с командой профессиональных инструкторов PULSE – благотворительной организации, обучающей украинских воинов тактической медицине – еще с сентября 2022 года. В рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова на развитие такмеда Метинвест направил 10,6 млн гривен: жизненно важные знания от PULSE в общей сложности получили более 18 тысяч человек.

Об этом сообщают на сайте компании.

Команда PULSE сотрудничает с военными, в том числе – с силами специальных операций. Специалисты организации обучают стандартам Tactical Combat Casualty Care (ТССС). Именно эти стандарты позволили американской армии значительно сократить потери во время боевых действий в Ираке и Афганистане.

Согласно стандартам ТССС было разработано несколько уровней подготовки персонала для оказания помощи в условиях боевых действий: от базовых, необходимых каждому военному, до продвинутых, адаптированных для немедицинских специалистов. Во время курса, все участники выполняют практические упражнения и отрабатывают симуляционные сценарии.

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Как известно, с начала полномасштабной войны Метинвест направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 миллиарда гривен. Из этой суммы более 2 млрд грн – это помощь бойцам в рамках "Стального Фронта". За это время компания изготовила более 100 тысяч бронежилетов, а также бронированные щиты для 200 фронтовых машин. Кроме того, бойцам на передовой передали уже 212 стальных блиндажей, более 1500 дронов, почти 2000 тепловизоров и 441 автомобиль разного назначения, в том числе почти 100 "скорых".

Также компания положила начало гуманитарной инициативе "Спасаем жизнь": за 15 месяцев полномасштабной войны проект помог почти 500 тысячам человек в 70 территориальных общинах. Украинцы получили около 4200 тонн продуктов и средств гигиены, а больницы — медпрепараты, расходные материалы и оборудование на 250 тысяч евро. Кроме того, Метинвест развивает направление протезирования для пострадавших от войны украинцев: процедуру протезирования и лечения на разных стадиях проходят 60 человек, из которых 20 уже получили протезы стоимостью до 30 тысяч евро.