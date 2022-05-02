'Метинвест' будет судиться с РФ из-за разрушений 'Азовстали' и ММК им. Ильича

Группа "Метинвест" готовит судебные иски к России о возмещении разрушений Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и "Азовстали" (оба Мариуполь, Донецкая область)

Об этом совладелец "Метинвеста" бизнесмен Ринат Ахметов сообщил изданию Le Temps, передают Українськi Новини.

"Российская армия продолжает разрушать Мариуполь и два его завода. Металлургические комбинаты им. Ильича и "Азовсталь" постоянно бомбят и обстреливают. Мы остановили производство и возобновим его только после нашей победы...Довоенная капитализация двух наших заводов – "Азовстали" и ММК им. Ильича – составляла не менее 10 млрд долларов. Мы готовим судебные иски, чтобы потребовать от России возмещения всех убытков, причиненных нашим компаниям", - сказал он.

Как сообщалось, российские военные сверхтяжелыми авиабомбами наносят удары по металлургическому комбинату "Азовсталь", где в подземных укрытиях находится более 1 тыс. гражданских.