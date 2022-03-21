Металлический ангар превратили в морг: тела погибших российских оккупантов свозят в Гомель

В белорусском городе Гомеле металлический ангар на территории "Республиканского научно-практического Центра Радиационной Медицины и Экологии Человека" превратили в морг. Туда свозят тела погибших на войне в Украине российских оккупантов.

Однако в импровизированном морге нет холодильного оборудования и трупы врагов лежат в пакетах в несколько рядов при уличной температуре. Об этом сообщает Telegram-канал "Флагшток - Гомель и Гомельская область".

Отмечается, что новые тела подвозят с фронта, в том числе с применением вертолетов Ми-8 к Зябровскому аэродрому. Для подвоза и вывоза трупов по городу используются тентовые грузовики МО РФ.

Кроме того, в моргах при районных и нескольких гомельских больницах, а также в городском морге на ул. Циолковского, хранятся тела оккупантов, умерших в медучреждениях. Впоследствии они также транспортируются в РФ через Гомельский аэропорт.

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Маршрут был составлен по результатам опроса нескольких источников.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, трупы российских оккупантов свозят в белорусский город Мозырь (примерно 60 км от границы с Украиной). Эту территорию, вероятно, охраняют "кадыровцы". Тела солдат страны-агрессора находятся даже не в холодильниках, а в обычном помещении, где они начинают гнить и разлагаться. Предположительно, где-то рядом там находится крематорий.

Позже сообщалось, что морги в белорусских городах Мозырь и Гомель переполнены трупами российских оккупантов. С прошлой недели тела солдат вражеской армии начали сразу грузить в поезда "Российской железной дороги".

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