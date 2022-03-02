Мессенджер Signal не сломан, он безопасен и продолжает работать – Госспецсвязи

Приложение для смартфонов Signal продолжает исправно работать и сохранять максимальную конфиденциальность вопреки вражеской пропаганде о его взломе. Оккупанты распространяют соответсвующую информацию, чтобы спровоцировать украинцев использовать менее защищенные альтернативы.

Об этом сообщили в Государственной службе спецсвязи Украины, ссылаясь на комментарии разработчиков мессенджера. Приложения с функцией end-to-end encryption, каковым и является Signal, остаются максимально надежными.

"Signal не взломан. Все слухи являются частью скоординированной кампании дезинформации. Будьте на контакте с родными и близкими – они в этом очень нуждаются в это непростое время!", ––указано в сообщении.

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