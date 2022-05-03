'Мэра' судили за педофилию, 'глава' ЗАГСа - уборщица: Подоляк рассказал о назначениях оккупантов

Российские захватчики продолжают проводить "кадровые назначения" на должности в органах местного самоуправления Бердянска Запорожской области. Вчерашние преступники и работники низкоквалифицированного труда в один день превращаются чиновниками муниципалитета первого звена.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк у себя в Twitter. "Русский мир" в очередной раз проводит негативную селекцию, нивелируя профессионализм, упорный труд и другие преимущества свободного капиталистического общества.

"Назначенный оккупантами "мэр" Бердянска был осужден за педофилию. "Заместитель мэра" — дворник. "Глава" ЗАГСа – уборщица", – разоблачил новую бердянскую элиту Подоляк.

Видео дня

Напомним, что во временно захваченном рашистами Бердянске заметили сепаратиста квазиреспублики ДНР Игоря Безлера по кличке "Бес", Он известен своей жестокостью и садизмом по отношению к мирному населению Донбасса и военнопленным.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– в Бердянске, который оккупантам удалось временно взять под свой контроль, пытаются возобновить жалкую карикатуру режима СССР и его убожества;

– "филькины грамоты", которые захватчики выдают в качестве нотариально заверенных документов жителям Бердянска, они отмечают печатью с надписью "Россия";

– "заместителем мэра" Бердянска стал бывший дворник ГУЖКХ, который заслужил "продвижение по карьерной лестнице" своей коллаборационистской деятельностью.