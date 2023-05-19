Мэр Одессы Труханов встретился с американским дипломатом Уолкером

17 мая 2023 года Одессу посетил американский дипломат, экспредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Пока он остается одним из главных лоббистов помощи нашей стране в Вашингтоне.

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Во время визита Волкер посетил Молитвенный завтрак Одесщины, а также заседание Совета Одесского объединения национальностей, которое проходило под патронатом мэра Одессы Геннадия Труханова, который возглавляет Раду.

В рамках заседания господин Курт Волкер и Геннадий Труханов торжественно открыли зал Euroatlantic event hall в Международном культурном центре UNION, здание которого, кстати, было создано еще в 1902 году: здесь проходили концерты выдающихся композиторов, пианистов, поэтов. Последний капитальный ремонт центра был произведен в 1950 году. Несмотря на интерес коммерсантов к объекту в историческом центре, городу удалось отстоять и вернуть здания почти аутентичный вид. Также было сохранено назначение "UNION" – культурный центр.

Господин Волкер высоко оценил уровень нового Центра, созданного городскими властями в кооперации с одесским бизнесом, художниками и культурными деятелями города. По его словам, он абсолютно уверен в победе Украины над россией, а также в скорейшем послевоенном восстановлении нашей страны.

По словам Геннадия Труханова, в ряде крупнейших городов мира Одесса занимает свое уникальное, отдельное место. В своей речи мэр сравнил Одессу с Соединенными Штатами – по стремлению к свободе и степени смелости граждан.

"Смелость и свобода - вот два постулата, на которых построена история нашего города. Со времен Порто-Франко и по сей день одессит генетически не воспринимает ни рабства, ни раболепства! Одесса - свободный город, дух которого не смогли сломить ни российский империализм, ни советский тоталитаризм", - подчеркнул Труханов.

Именно в этом, по словам мэра Одессы, кроется секрет единодушия одесситов. Многонациональная, многоязычная Одесса среди первых дала отпор войскам России и продолжает отчаянно сражаться на фронте.

"Мы сейчас разговариваем с вами в городе, созданном свободными людьми. И в жилах сегодняшних одесситов течет их кровь! Одесситы, как и все украинцы, борются и гибнут за то, чтобы защитить цивилизацию, построенную на гуманизме и безусловном праве на свободу", сказал Геннадий Труханов.

Курт Волкер, в свою очередь, отметил, что такое единение одесситов его вдохновляет. Он сообщил, что США готовят новый пакет военной помощи Украине, который может быть утвержден уже в сентябре. Также американский дипломат предположил, что присоединение Украины к НАТО может состояться еще до завершения войны.

"Самое название зала ("Euroatlantic event hall" - ред.), которое мы открыли, является символическим. Это очередное доказательство того, что Украина должна быть в Европейском и Североатлантическом альянсе", отметил Курт Волкер.