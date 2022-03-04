Мэр Мариуполя о ситуации в городе: пятые сутки без тепла, воды, электроэнергии, заканчиваются медикаменты

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Глава Мариупольского городского совета Вадим Бойченко заявил, что город находится на грани гуманитарной и военной катастрофы. Оккупанты пятый день подряд практически беспрерывно обстреливают инфраструктуру, уничтожая ее ГРАДами, гаубицами, авиацией.

Об этом он рассказал в эфире телеканала UA РАЗОМ. Градоначальник возмущен тем, что российская армия цинично обстреливает даже больницы.

"Горожане остаются пятые сутки без тепла, воды, электроэнергии. Заканчиваются продукты питания и медикаменты, уже 300 раненых в больницах. Врачи 9 суток борются за жизнь каждого мариупольца", – сказал Бойченко.

Мэр добавил, что власти города по-прежнему ожидают введения "зеленого коридора", чтобы провести безопасную эвакуацию из полуразрушенного города.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, что украинские власти призывают "Красный крест" помочь в создании зеленого коридора. Это позволило бы завести людям еду, лекарства и продовольственные товары, которые практически нереально найти в Мариуполе.

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