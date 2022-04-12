Мер Мариуполя: ключевое – поддержать мариупольцев, где бы они не находились

Основной задачей является максимальная помощь и поддержка мариупольцам, которые оказались заблокированными в городе, и тем, кто смог выехать. Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко в эфире Украина24.

По его словам, на сегодня в городе остаются более 100 тыс мирных жителей, последние 3 дня город полностью заблокирован, невозможно заехать даже по прописке.

С начала боевых действия оккупанты сознательно уничтожали жилой фонд и коммунальные предприятия города. На оборону были брошены все силы, коммунальные предприятия и крупный бизнес начали совместную работу, которая позволила городу выстоять эти героические 45 суток.

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Основной задачей на сегодня является поддержка и помощь тем мариупольцам, которые смогли покинуть город. Основные центры помощи находятся в Днепре и Запорожье, но география будет расширятся. "Сегодня, конечно, и Ринат Ахметов, и все его фонды работают уже на гуманитарную помощь. Мы уже приняли порядка 450 тонн гуманитарной помощи, раздаём их через наши центры, один работает в Днепре, один в Запорожье. Выдали уже 170 тонн помощи. Мы планируем развивать такие центры поддержки по всей Украине. Ключевое - поддержать мариупольцев, где бы они не находились".

Напомним, Группа "Метинвест" открыла около 2 тыс. вакансий для трудоустройства сотрудников, которым пришлось покинуть Мариуполь, в Кривом Роге, Запорожье и Каменском.