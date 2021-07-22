В Украину после похолодания и ливней вернется жара: синоптики дали прогноз и назвали дату

В Украину уже в ближайшее время вернется жара. В воскресенье, 25 июля, столбики термометров подымутся выше тридцати градусов.

Об изменении температуры сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Наиболее сильно воздух прогреется в центральных и южных регионах страны (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, 23 июля, в пятницу, в большинстве регионов страны будет солнечно, с переменной облачностью. Температура воздуха от +23 до 28. Небольшие дожди прогнозируются на Закарпатье и Буковине. В Киеве ожидается до +27 днем и около +13-15 ночью.

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В субботу, 24 июля, столбики термометров медленно поползут вверх. На большей части территории страны будет около +26-28. В Киеве около +25-27 днем и около 17 градусов ночью.

В воскресенье температура воздуха сохранится такой же, как и в субботу, разве что на юге страны станет на пару градусов горячее. Осадков синоптики в этот день не обещают.

Сухая жаркая погода установится в Украине в понедельник. Практически по всей стране столбики термометров остановятся на отметке +26-31.

В свою очередь, на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко рассказывает, что в ближайшие дни в украине будет достаточно комфортная погода.

"Атмосферный фронт ушел, низкое давление меняется повышенным, облаков меньше, солнца больше", – написала метеоролог.

По словам специалиста, в пятницу в большинстве регионов будет сухо и солнечно. Разве что в Карпатах ожидаются локальные дожди с грозами.

"Они смогут испугать разве что сборщиков черники", – прокомментировала их интенсивность Диденко.

Температура воздуха – одна из самых комфортных.

"Завтра в течение дня от севера до юга, от запада до востока в Украине + 23 + 28 градусов. В Киеве пятницу обещает солнце, белые облака, синее небо и +24, +25 градусов", – сообщила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 22 июля, будет свежей и с дождями. Местами возможны ливни с грозами – в южных, восточных и центральных областях.