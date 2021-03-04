Мемориал Холокоста 'Бабий Яр' обнародовал 300 тысяч новых документов за ХХ столетие

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" обнародовал 300 тысяч новых документов с ХХ столетия. Всего в цифровом архиве Мемориального центра доступно уже более 800 тысяч документов.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, среди них – электронные копии архивных документов периода нацистской оккупации Киева 1941-1943 годов, актовые книги ЗАГСов, справочные картотеки, фонды районных управ, другие документы, касающиеся трагических событий в Бабьем Яру.

С начала 2021 года специалисты проекта "Имена" Мемориального центра в сотрудничестве с Государственным архивом Киевской области оцифровали 38 тысяч документов из фонда Р-2359. Это документы с Шевченковской районной управы Киева, которые содержат различные списки жителей города 1941-1943 годов: преподавателей, врачей, детей разного возраста. Также к онлайн-архиву были добавлены большая трудовая картотека жителей Киева периода оккупации (126 тысяч документов) и актовые книги загсов за 1919-1936 годы. Продолжается работа по оцифровке документов по истории Холокоста и нацистской оккупации в Центральном государственном архиве высших органов власти и управления Украины в Киеве.

"Документы, которые мы находим и оцифровываем, могут помочь людям узнать о своих корнях, провести генеалогическое исследование. Информация, содержащаяся в них, является основной для исследовательской работы по верификации и поиска имен жертв Бабьего Яра, а также по восстановлению состава населения Киева к войне и в послевоенный период", – отметила директор Архива и проекта "Имена" Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Анна Фурман.

По ее словам, Мемориальный центр Холокоста начал региональные исследования по восстановлению имен жертв Холокоста в Одессе и на юге Украины. Списки жертв, погибших в период Холокоста в этих местах, полученные в результате исследований, будут доступны в рамках проекта "Имена" на онлайн-платформе Мемориального центра в течение нескольких месяцев.

Как известно, на сегодняшний день в объединенной базе Мемориального центра Холокоста содержатся уже более 23 тысяч имен жертв Бабьего Яра. Впоследствии она будет обновлена на сайте.

Напомним, в январе этого года Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" подписал Соглашение о сотрудничестве с Федеральным архивом Германии. В прошлом году Мемориальный центр заключил Соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает обмен архивной информацией, с Израильским национальным мемориалом Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Германии в лице федерального министра иностранных дел, члена Бундестага Хайко Мааса выразил готовность оказать поддержку Мемориальному центру Холокоста "Бабий Яр".