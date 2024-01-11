Мелочи на фронте не бывает: Порошенко передал в бригады ВСУ более тысячи активных наушников

р Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" передает военным 1040 единиц активных наушников. Первую партию для артиллеристов своей бригады получил Валерий Прозапас – депутат Запорожского горсовета от "ЕС", воюющий на южном направлении офицер-морпих.

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Об этом Порошенко рассказал в своем видеоотчете.

"От чего больше всего страдают военные? Если вы спросите у артиллериста, он скажет: от контузий. Потому что прилетает постоянно взрывы. Качественные, классные военные наушники должны быть у каждого", - пояснил Порошенко.

"Доступны ли они? Мы проверили. Цена, за которую их продают на украинском рынке, кусается. Наушники – расходный материал, теряются, выходят из строя. Но военные не должны тратить на них собственные средства. Мы нашли за справедливую цену, высочайшего качества. Это очень крутые, очень правильные наушники для защиты артиллеристов. Валерий Прозапас проверил, подтвердит", – рассказал Петр Порошенко.

В течение недели партия из 1040 наушников будет доставлена в артиллерийские бригады – говорит пятый президент.

"Первыми их получит артиллерийский дивизион 36 бригады морской пехоты. Потому что Прозапас приехал за ними прямо к нам в офис. Мы не могли отказать", – сказал Порошенко.

"Я вам в очередной раз очень благодарен, я горжусь командой и тем глубоким пониманием, которое она имеет в нуждах Вооруженных Сил. Потому что мелочей не бывает. Война – это не только большие огневые средства, ракеты, танки, артиллерия", – отметил Валерий Прозапас.

"А мы благодарим нашу артиллерию, потому что без вас ничего не будет. На нее молятся все воины Вооруженных Сил и все украинцы", – ответил пятый президент.

С начала полномасштабного вторжения Порошенко направил в поддержку ВСУ более 3 млрд 450 млн грн собственных средств. Вместе с волонтерским собранием сумма поддержки ВСУ превысила 4 млрд грн.