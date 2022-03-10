'Мелитополь – это Украина': люди с украинскими флагами вышли на акцию против оккупантов. Видео

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Украинцы в оккупированном Мелитополе Запорожской области 10 марта вышли на акцию против оккупации.

Видео с несгибаемыми мелитопольцами выложили на Телеграмм-канале "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами".

Люди с украинской символикой прошлись по улицам оккупированного города, скандируя: "Мелитополь - Украина!".

Не испугались оккупантов тысячи жителей захваченного врагом города.

Мелитопольцы выходят на многолюдные митинги каждый день, начиная с момента захвата города русскими оккупантами. На днях там митингующие сожгли чучело Путина.

Видео дня

При этом оккупанты начали террори в захваченном украинском городе: обстреливали автомобили скорой, которая перевозила медикаменты, а на днях захватили телебашню и башни радиосвязи - там теперь транслируют вражескую пропаганду.