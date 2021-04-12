Первые в Европе по заболеваемости, 37301 смерть, а медики стирают одноразовые комбезы. СТИРАЮТ ОДНОРАЗОВУЮ ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ. Еще раз, ДЕСЯТЬ РАЗ в среднем стирают одноразовый защитный комбинезон....

Заболевших медиков 81709 чел, за последние сутки заболело еще 119 чел только врачей

Действительно, с чего бы это? Надо наверное тщательное стирать одноразовые защитные комбинезоны.....

Для справки: защитные свойства тканей и швов одноразовых комбинезовнов теряют свои свойства при стирке.

А при этом так сегодня выглядят цеха ВенетоМед / VenetoMed, и не потому, что нет потребности, а потому, что нет финансирования на защитную одежду. Фото из двух больниц в двух разных концах страны...

Асфальт сейчас конечно намного важнее, чем жизни медиков и пациентов. "Большая стройка" дожевывает человеческие жизни, а одноразовые комбезы медики вынуждены стирать. Финансирования едва хватает на кислород и антибиотики, остальное по остаточному принципу, у меня только один вопрос, а если завтра некому будет подключить кислород, ИВЛ или прописать лечение?

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