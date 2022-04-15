Медики на фронте получат 10 тысяч ампул кровоостанавливающего средства, – Марина Порошенко

10 тысяч ампул кровоостанавливающего препарата поступят военным медикам благодаря помощи польских друзей Украины, – сообщила Марина Порошенко.

"Вторая в затруднении узнаешь", – говорит народную пословицу. Эту истину подтвердил польский фонд Fundacja Humanosh im. Sławy и Izka Wołosianskich, который сегодня передал нам новую партию помощи – 10 тысяч ампул кровоостанавливающего препарата "Exacyl", – написала она в Facebook.

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"Этот препарат как часть крупного гуманитарного груза мы уже завтра отправим военным медикам, спасающим жизнь украинских воинов и гражданского населения в восточных областях Украины, где сейчас происходят активные боевые действия", – отметила Председатель Комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики.

"С начала полномасштабного вторжения России в Украину, наши польские друзья сразу включились в помощь как украинским воинам, так и гражданскому населению. В первые недели войны они передали нам сверхважные для жизни и здоровья украинцев препараты для Центрального военного госпиталя и Киевской больницы скорой медицинской помощи. А первую партию препарата "Exacyl", около 20 тысяч ампул, мы уже передали в военные госпитали и больницы Черниговской, Винницкой, Сумской, Харьковской и Ивано-Франковской областей", – пишет Марина Порошенко.

Она поблагодарила поляков за поддержку: "продолжаем наше сотрудничество по оказанию качественной и эффективной медицинской помощи украинцам".