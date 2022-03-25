Maxar показала снимки российского корабля, уничтоженного украинского защитниками в Бердянске

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В сети появились снимки уничтоженного защитниками Украины российского корабля в Бердянске. Его сняли с помощью спутников.

На фотографиях видно, что судно частично затоплено. Снимки были размещены компанией Maxar Technologies.

"Спутниковое фото украинского портового города Бердянск от 25 марта, на котором виден сгоревший и частично затопленный российский десантный корабль класса "Аллигатор". Огонь и дым поблизости и рядом с резервуарами для хранения топлива. Сообщалось, что 24 марта судно было сбито украинскими силами", – подписали фото в компании.

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На фото можно в деталях увидеть последствия замечательной работы украинских ВМС.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сначала ошибочно сообщалось, что в порту Бердянска уничтожен большой десантный корабль "Орск", однако впоследствии ошибка была исправлена. Затопить украинцам удалось десантный корабль "Саратов", на нем было 20 танков, 45 БТРов и 400 оккупантов.

Повредить ВМС Украины удалось еще несколько судов российских захватчиков. Командирами поврежденных в Бердянске кораблей оказались предатели Украины.

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