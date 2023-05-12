Мастер-классы и танцы: как проходит весенняя смена 'Блогер Кэмп' от Фонда Рината Ахметова для детей, пострадавших от войны

Это невероятно увлекательно и полезно быть участником весенней смены "Блогер Кемп", которую проводит для детей Фонд Рината Ахметова.

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Своими впечатлениями с нами поделились два Марка – оба мальчика приехали из Харькова, где пережили страшный опыт войны. Дети в безопасности и с удовольствием проводят время в "Блогер Кемпе".

"Отдыхается здесь прикольно. У нас есть наставник, мы самая большая группа, у нас проходит много мастер-классов. Вчера была дискотека, мы там танцевали. Очень весело!", - говорит 11-летний Марк Лялин.

"Я очень благодарен своей семье за то, что помогла мне попасть в этот замечательный лагерь", — признается 9-летний Марк Садовский.

Каждый день здесь дарит детям новые впечатления и опыт. В День спорта гости смены имели возможность играть в спортивные игры и принять участие в увлекательной эстафете. День таланта был посвящен разнообразным мастер-классам: рисование, прикладное творчество, выступления на сцене, шоу талантов...

И все это на фоне ежедневных занятий, которые помогают детям овладеть востребованными и супермодными сегодня навыками блоггера, научиться создавать качественный контент и эффектно презентовать собственный блог!

Насыщенная программа, масса положительных эмоций, свежий воздух, взаимодействие с командой Фонда и наставниками, новые друзья - такой запомнится детям смена в "Блогер Кемпе". А поддержка психологов Фонда поможет проработать травмирующий опыт, снова увидеть свое будущее и уверенными шагами к нему двинуться.

В смене в Закарпатье принимают участие дети 8-14 лет, пострадавшие от войны. В рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" оздоровление и профессиональную психологическую помощь получили более 4700 детей со всей страны.