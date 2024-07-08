Массированный обстрел Украины 8 июля: Фонд Рината Ахметова заявил о готовности помочь пострадавшим

Сегодня, 8 июля, российские войска в очередной раз совершили жестокую массированную атаку на города Украины – Киев, Кривой Рог, Днепр, Славянск, Краматорск. Десятки ракетных ударов привели к повреждениям жилых домов, детской больницы, гражданской инфраструктуры. К сожалению, многие погибли и были ранены.

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Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь пострадавшим в результате атаки. Речь идет о:

– лечение;

– реабилитацию;

– психологическую помощь.

Фонд оказывает помощь людям со всей страны, которые получили ранения и травмы в результате российских обстрелов.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу с 9 до 18).

С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.