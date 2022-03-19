Машины обеспечения снова не доехали: в ВСУ показали уничтоженную технику оккупантов. Фото

Марина Погорилко
Общество
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ВСУ уничтожили машины обеспечения оккупанов
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Подразделения Вооруженных сил снова уничтожили машины снабжения российских оккупантов. Украина продолжает тотальное сопротивление путинским террористам.

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Военные анонсировали подобные события и дальше.

"А скоро забуяет зелень и наши сероманцы из Командования Сил специальных операций ВС Украины и опытные охотники с территориальной обороны ВС Украины ускорят "демилитаризацию" ВС РФ", – отметили в Генштабе.

ВСУ уничтожили российские машины снабжения
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Украина продолжает тотальное сопротивление путинским террористам.

Напомним: 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада ВСУ уничтожила колонну вражеской техники вместе с личным составом. От оккупантов осталось только пепелище.

Вооруженные силы Украины уничтожили несколько колонн военной техники российских оккупантов. Также у противника наблюдаются проблемы с логистическим обеспечением.

Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией Украины было поражено 12 воздушных целей врага – 2 самолета, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатых ракет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области бойцы Сил территориальной обороны уничтожили бронетехнику российских оккупантов. Теперь на вооружении врага одной боевой машиной пехоты (БМП) меньше.

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