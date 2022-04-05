Машиностроительная академия по Донбассу в ближайшее время переедет в Тернополь

На Тернопольщине ожидают переезда первого вуза из пострадавших от агрессии россии регионов. Им станет Донбасская государственная машиностроительная академия. Релокация в Тернополь должна состояться в ближайшее время. Об этом сообщает глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

"Ее разместят на базе Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя. Университет готов предоставить помещение и материально-техническую базу для работы. Сначала принимаем научно-педагогический состав. В перспективе ожидаем студентов, которые сейчас учатся дистанционно", — отметил Труш.

Всего Тернопольщина, по словам руководителя ОВА, готова разместить 10 заведений профессионально-технического образования, 5 профессионального передвысшего и 4 заведения высшего образования.

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Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что Луганский государственный медицинский университет перемещен в Ровно, Луганский государственный университет внутренних дел имени Е.А. Дидоренко – в Днепр. Центр управления Луганским национальным университетом имени Тараса Шевченко временно переведен в Полтаву. Коллектив Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля сконцентрирован в Днепре, Хмельницком и Каменец-Подольском.