Марс в Тельце может обострить конфликты: таролог рассказала, как повлияет на знаки зодиака

С 7 января по 4 марта Марс переходит в знак Тельца – это один из самых напряженных периодов этого года. Несмотря на то, что Телец добавляет мягкости и заземления воинственному Марсу, всем представителям власти, военным, правоохранительным органам может быть туго.

Об этом OBOZREVATEL рассказала таролог и прогнозист Ольга Соломка. По ее словам, в этот период можно ожидать обострения конфликтов и могут выйти на новый уровень протесты, вплоть до свержения режимов. Как отметила эксперт, все будет способствовать созданию условий для изменений, и для кого-то они могут стать довольно неожиданными и болезненными.

Наиболее опасные периоды ожидаются 19-25 января, 31 января-2 февраля, 10 февраля и 19-20 февраля, когда Марс будет находиться в противостоянии с различными планетами и это повышает риск не только гражданских конфликтов, но и различных несчастных случаев, инцидентов на производстве, создание аварийных и различных конфликтных ситуаций буквально на ровном месте.

Как отметила Соломка, в эти периоды лучше не надеяться на стабильность и не стоит создавать новые начинания и проекты. Стоит пережить эту зиму, завершая старые дела, а с новыми – подождать до марта.

Как Марс в Тельце повлияет на представителей разных знаков зодиака

Овен

Поскольку вы по природе своей и так достаточно воинственные и привыкшие к конфликтам, для вас этот период может пройти незамеченным. Напротив, добавится больше силы и упорства на выполнение поставленных задач.

Телец

Может показаться, что мир вокруг превратился в нечто непонятное и враждебное. И от этого ощущения у вас почти колючки вырастут, как у ежа. Поэтому не помешает добавить немного больше оптимизма.

Близнецы

Стоит отложить все юридические дела и разного рода выяснения отношений, как с людьми, так и с организациями. Также не стоит заключать важные сделки. А в целом для вас мало что изменится.

Рак

Общение с людьми может быть несколько затруднено, так как вы не понимаете их, а они – вас, все и всё раздражают. Марс даже может спровоцировать вас на конфликты, поэтому лучше ограничить контакты.

Лев

Улучшения для вас уже наступило, только нужно не отсиживаться, ожидая лучших времен, а больше работать, и активно действовать, впрочем, все же несмотря на подсказки интуиции и определенные предостережения.

Дева

Это время для вас будет богатым на различные новости, открытия и озарения. Перед вами могут открыться определенные тайны, в том числе и чужие. Впрочем, не все бы их хотели знать, поэтому лучше ими не делиться и больше молчать.

Весы

Стоит поберечься во всех смыслах и четко соблюдать законы, традиции, правила морали и дорожного движения, потому что для вас этот период может быть и конфликтным, и опасным.

Скорпион

Общая ситуация улучшается, начинается новый продуктивный период, когда вам захочется проявить себя в работе и заработать немало денег. А еще появляются новые желания, планы и силы все это осуществить.

Стрелец

Добавляется больше энергии, вдруг захочется заниматься спортом, записаться на какие-то занятия, вообще находиться среди людей и постоянно что-то делать, хотя и без важной цели, но главное, чтобы какое-то движение было.

Козерог

Удается больше сосредоточиться на работе и меньше реагировать на различные внешние раздражители. Впрочем, не стоит забывать и о семье, потому что семья тоже захочет вас больше видеть и продуктивнее общаться.

Водолей

Надо больше отдыхать и вообще проводить время более спокойно, а не перенапрягаться ни на работе, ни дома, хоть и будет казаться, что вы сейчас можете перенести горы и выкопать море.

Рыбы

Благоприятное время очистить голову от лишнего и поискать что-то новое – предпочтения, идеи, направления для самовыражения. Решение сейчас принимаются очень легко и просто.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка рассказала, что с 17 по 21 января на Украину вместе с морозами надвигаются магнитные бури. Сильных колебаний они не принесут, но для чувствительных людей могут оказаться довольно болезненными. Особенно на них стоит обратить внимание Овнам, Львами и Стрельцам.