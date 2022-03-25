Мародерствуют и сжигают дома: украинский защитник рассказал о преступлениях российских оккупантов

Российские оккупанты получили приказ от руководства сжигать за собой все, когда занимаются мародерством. В то же время главная проблема в том, что противник сейчас работает исключительно артиллерией.

Об этом "Суспільному" рассказал контрактник Нацгвардии с позывным "Панда", который до войны жил на окраине Харькова. Сейчас его квартира уничтожена (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Военный рассказал о трофеях, как русские намеренно жгут разграбленные ими дома крестьян и почему вражеские офицеры сдаются в плен. В частности, была ситуация, когда ВСУ ждали российских военных на одном направлении, в то время как они зашли в деревню, напились там самогона и легли спать, оставив технику без присмотра.

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"Даже не прятали ее. Просто на открытом месте. Стреляй – не хочу. Мы отработали эту технику. Проблем не было никаких. Были пленные. Очень много молодых ребят: 1998-й год, 2000-й", – рассказал "Панда".

По его словам, российские солдаты занимаются мародерством без малейших угрызений совести.

"Заходят в дома, переворачивают все. Ищут поесть, выпить. Многие дома сожжены. Они заходят в дома, выносят из дома все ценное. Технику, телефоны. А после себя дома курят – чтобы не было возможности их судить потом за военные преступления. Общались с одним пленным, который сам сдался. Приказ от руководства получили такой – все что хотите, можете везти домой. Только после себя оставляйте сожженную землю", – рассказал военный.

"Панда" отметил, что большая проблема сейчас заключается в том, что оккупанты сейчас боятся идти на прямые боевые столкновения.

"Они боятся нас, боятся нашей техники. Поэтому сейчас работают исключительно артиллерией. Самолетами, артиллерией – тем, чем могут работать на большом расстоянии. И за что, как им кажется, не прилетит в ответ. Не надолго. Рано или поздно всех найдем. На днях сдался в плен заместитель командиру полка. Майор. Рассказал, как есть. Он потерял более 90% своей техники и личного состава и решил сдаться", – отметил нацгвардеец.

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