Мариуполю сейчас хуже всех, но оккупанты продвигаются только в загробный мир, – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Мариуполю, который оказался в осаде российских оккупантов, сейчас хуже всех, однако враг не может войти в город. По его словам, противник "продвигает в загробный мир своие подразделения".

На своей странице в Facebook вечером 10 марта он отметил, что город обложили и "равняют артиллерией и авиацией".

Арестович также назвал цели оккупантов в Мариуполе. По его мнению, противник хочет заставить мирных жителей "приползти к России на коленях" и получить пример, ссылаясь на который можно пугать остальные города: "Вы что, хотите, как в Мариуполе?".

Политик подчеркнул: все военно-политическое руководство Украины решает сейчас проблему Мариуполя, как проблему номер один.

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"Несмотря на всю тяжесть положения, сдаться – это обречь себя на унижения, фильтрацию, пытки, участие в дешевом кремлевском пропагандистском спектакле. Держаться. Нужно держаться, растягивая время и создавая тем самым новые шансы на деблокаду", – написал советник главы ОП.

Отметим, что мэр Мариуполя Вадим Бойченко вечером 10 марта рассказал о ситуации в городе. По словам чиновника, оккупанты целенаправленно обстреливают жилые дом аи срывают доставку гуманитарного груза из Запорожья – вместо тишины начинаются активные боевые действия.

"Все работают над тем, что помощь пришла к мариупольцам. И она придет. Мы победим. Мы сильные. Украина – наша земля и мы ее любим!, – сказал Бойченко.

Напомним, что в Мариуполе из-за блокады оккупантов погибли уже 1300 человек.Об этом сообщают сами мариупольцы. 10 марта стало известно, что в 11 часов утра россияне ударили из артиллерии по жилому кварталу Мариуполя. В это время там работали спасатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты сосредоточили все свои силы вокруг Мариуполя – в городе самая тяжелая ситуация на сегодняшний день. Несмотря на превосходство по численности, враг понесет значительно большие потери в случае уличных боев, рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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