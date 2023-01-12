Мариупольцы во Львове получили 3,5 тысяч гуманитарных наборов от Фонда Ахметова

Фонд Рината Ахметова обеспечил первоочередные гуманитарные потребности мариупольцев, которые спасаясь от обстрелов и оккупации, переехали во Львов. Передача помощи проходила в рамках сотрудничества с местным центром "Я - Мариуполь".

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В общей сложности переселенцы из Мариуполя, обратившиеся в хаб, получили от Фонда 3,5 тысячи гигиенических и продовольственных наборов. Для многих эта поддержка стала очень важной, ведь большинство приехало в город почти без вещей.

В состав продуктовой помощи вошли: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В состав гигиенической — зубные щетки и паста, туалетное мыло, шампунь, гели для душа и стиральный порошок.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.