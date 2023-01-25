Мариупольцы в Виннице получили почти 3,5 тысяч гигиенических наборов от Фонда Ахметова

Фонд Рината Ахметова в рамках сотрудничества с центром "Я - Мариуполь" в Виннице обеспечил переселенцев необходимой гуманитарной помощью. Всего за это время в город поступило почти 3,5 тысяч гигиенических наборов от Фонда.

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Люди, посещавшие местный хаб, утверждали, что эта поддержка помогла им на первых этапах жизни после переезда. Среди них и Ольга, которая также поблагодарила Фонд за помощь.

"В Мариуполе мы фактически оставили всю свою предыдущую жизнь, поэтому пришлось ее начинать с нуля в Виннице. Спасибо Ринату Ахметову за помощь в такой трудный момент, без этой поддержки нашей семье было бы очень тяжело", - говорит переселенка из Мариуполя.

В гигиенические наборы вошли необходимые в повседневной жизни вещи: гели для душа, шампуни, зубные щетки, пасты, стиральный порошок и различного вида туалетное мыло.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.