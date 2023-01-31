Мариупольцы в Калуше получили помощь от Фонда Ахметова

Фонд Рината Ахметова обеспечил мариупольцам, нашедшим убежище в Калуше, необходимой гуманитарной помощью. За время сотрудничества с центром "Я - Мариуполь" переселенцы, обратившиеся в местный хаб, получили от Фонда почти две сотни продовольственных наборов.

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По словам людей, эта поддержка стала для них настоящей опорой после переезда на новое место. В состав продуктовых боксов вошли: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.