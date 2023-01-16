Мариупольцы в Черкассах получат 2 тысячи гуманитарных наборов от Фонда Ахметова

Фонд Рината Ахметова уже долгое время сотрудничает с центрами "Я — Мариуполь", функционирующими по всей Украине. За это время переселенцы из Мариуполя, с началом войны переехавшие в Черкасс, получили от Фонда почти 2 тысячи гуманитарных наборов.

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Речь идет как о продовольственной поддержке, так и обеспечении мариупольцев средствами личной гигиены.

В состав продуктовой поддержки вошли: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В упаковке со средствами гигиены: зубные щетки и паста, туалетное мыло, шампунь, гели для душа и стиральный порошок.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.