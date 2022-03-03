Мариуполь выстоял, а на Харьковщине – неспокойно: как прошла ночь в областях Украины

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Ночь 3 марта в целом в Украине прошла спокойно, за исключением нескольких городов и регионов. В частности, российские оккупанты вели огонь на Харьковщине, Николаевщине, в Киеве и Херсоне.

Также обстрелы зафиксированы в Донецкой и Луганской областях. Полную сводку по областям на утро 3 марта читайте в материале OBOZREVATEL.

Киевская область

Было несколько тревог – Василькове, Белой Церкви. В Бориспольском, Обуховском и Броварском районах – относительно спокойно. В Вышгородском – ситуация была напряженной.

Киев – ночью было несколько взрывов. Предварительно, системы ПВО сбили несколько ракет над столицей.

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Харьковская область

Воздушная атака на Харьков была почти всю ночь: на завод Шевченко и жилые дома. Также удары нанесены в Изюмском районе.

Херсонская область

В Херсоне по окраине города стреляли из "Градов". Утром спокойно.

Николаевская область

Ближе к утру в селе Геновка Первомайского района зафиксировано два авиаудара, жертв нет. Утром был сигнал тревоги.

Луганская область

Обстрелы Лисичанска и Северодонецка. В первом снаряд попал возле детской областной больницы, есть небольшие повреждения. В Попасной перебили газопровод.

Донецкая область

Мариуполь выстоял. Волноваха приближается к гуманитарной катастрофе, нет гуманитарного коридора. В связи с этим Украинский католический университет попросил Папу Римского Франциска о содействии в этом, потому что обращение к международным гуманитарным организациям пока не дало результата.

Житомирская область

Воздушные тревоги были ночью и утром. Относительно спокойно.

Кировоградская область

Одна тревога ночью. Спокойно.

Волынская область

Одна тревога ночью. Спокойно.

Запорожская область

В области бои, в городе спокойно.

Ривненская область

Спокойно.

Винницкая область

Спокойно.

Хмельницкая область

В Хмельницком одна тревога ночью. Спокойно.

Черкасская область

Одна тревога ночью в области, утром одна в Умани.

Львовская область

Все спокойно.

Черниговская область

Ночью несколько тревог (Чернигов, Нежин, Прилуки, Ичня). ВСУ обороняют Чернигов и Нежин.

Сумская область

В Сумах и Тростянце одна тревога вечером. Спокойно.

Полтавская область

В Полтаве спокойно.

Черновицкая область

Спокойно.

Ивано-Франковская область

Ночью одна тревога. Спокойно.

Тернопольская область

Спокойно.

Одесская область

Одна тревога ночью. Спокойно.

Днепропетровская область

Ночь прошла спокойно.

Закарпатская область

Ночь прошла спокойно.

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