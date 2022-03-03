Мариуполь выстоял, а на Харьковщине – неспокойно: как прошла ночь в областях Украины
Ночь 3 марта в целом в Украине прошла спокойно, за исключением нескольких городов и регионов. В частности, российские оккупанты вели огонь на Харьковщине, Николаевщине, в Киеве и Херсоне.
Также обстрелы зафиксированы в Донецкой и Луганской областях. Полную сводку по областям на утро 3 марта читайте в материале OBOZREVATEL.
Киевская область
Было несколько тревог – Василькове, Белой Церкви. В Бориспольском, Обуховском и Броварском районах – относительно спокойно. В Вышгородском – ситуация была напряженной.
Киев – ночью было несколько взрывов. Предварительно, системы ПВО сбили несколько ракет над столицей.
Харьковская область
Воздушная атака на Харьков была почти всю ночь: на завод Шевченко и жилые дома. Также удары нанесены в Изюмском районе.
Херсонская область
В Херсоне по окраине города стреляли из "Градов". Утром спокойно.
Николаевская область
Ближе к утру в селе Геновка Первомайского района зафиксировано два авиаудара, жертв нет. Утром был сигнал тревоги.
Луганская область
Обстрелы Лисичанска и Северодонецка. В первом снаряд попал возле детской областной больницы, есть небольшие повреждения. В Попасной перебили газопровод.
Донецкая область
Мариуполь выстоял. Волноваха приближается к гуманитарной катастрофе, нет гуманитарного коридора. В связи с этим Украинский католический университет попросил Папу Римского Франциска о содействии в этом, потому что обращение к международным гуманитарным организациям пока не дало результата.
Житомирская область
Воздушные тревоги были ночью и утром. Относительно спокойно.
Кировоградская область
Одна тревога ночью. Спокойно.
Волынская область
Одна тревога ночью. Спокойно.
Запорожская область
В области бои, в городе спокойно.
Ривненская область
Спокойно.
Винницкая область
Спокойно.
Хмельницкая область
В Хмельницком одна тревога ночью. Спокойно.
Черкасская область
Одна тревога ночью в области, утром одна в Умани.
Львовская область
Все спокойно.
Черниговская область
Ночью несколько тревог (Чернигов, Нежин, Прилуки, Ичня). ВСУ обороняют Чернигов и Нежин.
Сумская область
В Сумах и Тростянце одна тревога вечером. Спокойно.
Полтавская область
В Полтаве спокойно.
Черновицкая область
Спокойно.
Ивано-Франковская область
Ночью одна тревога. Спокойно.
Тернопольская область
Спокойно.
Одесская область
Одна тревога ночью. Спокойно.
Днепропетровская область
Ночь прошла спокойно.
Закарпатская область
Ночь прошла спокойно.
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