Мариуполь возглавил рейтинг прозрачности и подотчетности городов в 2020 году – Transparency International

Мариуполь Донецкой области стал лидером в двух номинациях рейтинга прозрачности и подотчетности городов в 2020 году, результаты которого представила Transparency International Ukraine.

Как сообщается на сайте городского совета Мариуполя, презентация проходила в среду, 31 марта в Киеве. Награду вручили мэру города Владимиру Бойченко.

Во время награждения он отметил, что у Мариуполя была мечта стать прозрачным городом и он будет продолжать курс на прозрачное развитие.

"У Мариуполя была мечта стать прозрачным городом Украины. Сегодня мы получили эту награду. Это большая победа и большие возможности для нашего общества. Открываются двери Мариуполя для международных инвесторов. Это большой труд, чтобы привлечь их в город. Например, благодаря высоким показателям прозрачности Международная финансовая корпорация работает только с одним городом Украины – и это Мариуполь", – подчеркнул Бойченко.

По словам мэра, прозрачность открыла новые возможности для развития Мариуполя. В частности, речь идет об улучшении сервисов для людей.

"Примером качественных услуг стали три открытых Центра предоставления административных услуг. Один из них – самый большой Мультицентр в Украине. Второе – привлечения инвесторов. За пять лет город привлек почти 200 млн евро инвестиций в развитие города. Они направлены на модернизацию водоснабжения, наружного освещения и обновления муниципального транспорта. Третье – конструктивный диалог с обществом. Через внедрение инструментов прозрачности и электронной демократии жители вовлекаются в процесс развития города. Это Программа поддержки ОСМД, Общественный бюджет, Родительский фонд", – отметили в пресс-службе горсовета.

Как отмечается в сообщении, Мариуполь занял первое место в рейтинге прозрачности 100 крупнейших городов в Украине (86,6 баллов), второе место – Львов (85,2), а третье – Дрогобыч Львовской области (78,1).

Мариуполь также стал лучшим в рейтинге подотчетности 50 городов Украины (32 балла), второе место занял Львов (22), а третье – Покров Днепропетровской области (22).