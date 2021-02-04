Мариуполь становится большой культурной столицей Украины и витриной восстановленного Донбасса, – Бойченко

Город Мариуполь стал первым победителем в номинации "Большая культурная столица Украины" программы Украинского культурного фонда "Культурная столица Украины".

4 февраля в Киеве город представил проект культурных инициатив "Диалог на языке искусства". Как отметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, за пять лет город преодолел много вызовов.

"Еще пять лет назад сложно было представить Мариуполь как культурную столицу. За пять лет мы прошли большой путь, преодолели массу вызовов и вместе смогли достичь желаемой цели – стать витриной возрожденного украинского Донбасса. Этот путь развития мы не смогли бы пройти, если бы не было главного компонента – диалога. Диалога с общиной, с международными партнерами, с жителями других городов и стран. Культура – это ключевой инструмент объединения. И сегодня через искусство мы ведем диалог мира, развития и единства", – сказал он .

Партнером программы выступает Группа Метинвест.

В течение 2021года в Мариуполе планируется реализовать одиннадцать культурных проектов. Среди них – открытый музейный фестиваль "Ночь музеев", проект "Дорога домой" – перформанс планируется провести на трассе Мариуполь-Донецк, марафон международных резиденций, участие в которых примут известные украинские и европейские режиссеры и художники.

Ключевыми музыкальными событиями станут MRLP city festival и фестиваль классической музыки "Mariupol Classic".

Напомним, программа "Культурная столица Украины" реализуется Украинским культурным фондом с 2019 года с целью стимулирования чувства принадлежности членов территориальных общин к их общему культурному пространству, развития культурного туризма и поддержки местных культурных инициатив.

Мариуполь стал первым победителем программы в номинации "Большая культурная столица". Славутич получил статус "Малая культурная столица". Города должны были реализовывать свои проекты в течение 2020 года, но из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 все мероприятия перенесено на 2021 год.