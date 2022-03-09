Мариуполь окружен, обстрелы не прекращаются: в сети рассказали о ситуации в городе. Фото

Город Мариуполь в Донецкой области сегодня находится в самом страшном "котле" из-за террора российских оккупантов. Со 2 марта он полностью отрезан от всего: нет связи, воды, света, газа, а также продуктов и подвоза воды.

Об этом OBOZREVATEL рассказала жительница Мариуполя, которая смогла подзарядить телефон и "поймать" связь. Женщина описала страшные реалии сегодняшней жизни города: люди готовят еду на кострах, ходят на речку под обстрелами градов, чтобы набрать воду, а в этом время в подвалах умирают дети, которым невозможно приготовить еду из-за постоянных обстрелов.

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"Выехать невозможно, люди сходят с ума. Город разграблен. За 14 дней войны город разрушен настолько, насколько Донецк и все эти территории не пострадали за 8 лет конфликта с Россией", – рассказала мариупольчанка.

Она опровергла все утверждения о том, что "спасители" стреляют только во военным объектам.

"Обстреливают жилые районы. Квартиры вылетают, из окна я смотрела, как взорвалась мина в 14-этажке, как горят квартиры в соседнем доме, как 5-этажку насквозь пробивает снаряд и осколки залетают в паркинг, а на следующий день в доме слетает 2 балкона. Еще неделю назад спокойные жилые районы... теперь там стоят выгоревшие, как спички, 9-этажки", – рассказала женщина.

Она также подтвердила отсутствие гуманитарных коридоров, из-за чего люди просто умирают. Жительница Мариуполя призвала к помощи.

"Мы до последнего выходили и готовили еду для пострадавших, но, к сожалению, под обстрелами это больше невозможно. Выходите на связь с журналистами. Нам нужен "зеленый" коридор, чтобы выехать из этого ада. К сожалению связь не словит, чтобы отправить фото всего ужаса. Не молчите, только вы сможете помочь!" – призвала она.

Также аналогичная информация распространяется по соцсетям. Жители Мариуполя взывают к помощи. Сообщается, что у них ничего не работает, город окружен и выехать невозможно. Дома постоянно обстреливают. Соседи объединяются, чтобы выжить, и молятся, чтобы все поскорее закончилось.

Напомним, уже несколько дней гуманитарная помощь под флагом Красного креста не может добраться в город из-за боевых действий.

Напомним: 8 марта в Мариуполе в укрытии подвального помещения снарядом была убита 6-летняя Таня Мороз и ее мама, пытавшаяся закрыть ребенка собой. Девочку госпитализировали, однако медучреждение было разбомблено российскими захватчиками еще три дня назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты пытались прорваться в Мариуполь в момент гуманитарного коридора. В тот момент гражданское население покидало город, находящийся под постоянным вражеским огнем. как отметили в полке "Азов", договоренности со страной-агрессором не имеют смысла, а обеспечить безопасность населения позволит только увеличение числа украинских войск в регионе.

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