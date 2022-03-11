Мариуполь героически борется, наша задача – помогать ему, – Рыженков

Мариуполь героически противостоит российской агрессии, поэтому задача Украины и крупного бизнеса — помочь городу в эти трудные времена. Об этом заявил генеральный директор компании Метинвест Юрий Рыженков в интервью BBC.

Мариуполь сегодня – не тот Мариуполь, который мы знали в 2014 году. Люди увидели, что происходит, когда россияне приходят и начинают управлять. И они этого не желают. Они всячески противятся россиянам", - сказал он.

В свою очередь, компания Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского помогает мариупольцам в этой борьбе. Так, в бомбоубежищах, размещенных в промышленных цехах компании, скрываются жители города. "Более 4 000 человек буквально живут в бомбоубежищах на наших объектах за последние две недели. Там были заготовлены пищевые продукты и вода, которые мы сейчас распределяем среди жителей Мариуполя", - рассказал Рыженков.

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Однако продукты заканчиваются. "Последние шесть дней мы пытаемся попасть в город. У нас готовы автобусы, грузовики с продовольствием и припасами. Нам сказали, что есть "зеленый коридор". Но, к сожалению, все эти дни нас останавливали военные и бои с российской стороны", - констатирует Рыженков.

Ранее Метинвест выделил 10 миллионов евро на закупку средств защиты для территориальной обороны Украины. На эту сумму закупят бронежилеты, каски и аптечки для украинских бойцов. Закупка будет проходить в несколько этапов: первые почти 3 тыс. бронежилетов и 500 аптечек уже направляются в Украину.