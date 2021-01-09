Марина Порошенко призвала власть вернуть надлежащее финансирование культурных проектов

Существенное недофинансирование культурных проектов не позволяет Украине двигаться вперед. В этом убеждена председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Киевсовета, депутат "Европейской Солидарности" Марина Порошенко.

В авторской программе Юлии Литвиненко "Люди большого города" на телеканале Kyiv.Live. Порошенко рассказала, что за период руководства Украинским культурным фондом украинским художникам удалось реализовать около 700 проектов. Сейчас финансирование сферы культуры существенно сокращено – отметила Марина Порошенко.

"Безусловно, проект Украинского культурного фонда – это моя личная гордость. Три года назад он был создан по лучшим европейским образцам. И работает по современным принципам прозрачности, незаангажированности, поддержки культуры и искусства в Украине. Он действительно вдохновил наше творческое сообщество на то, что оно, может, впервые почувствовало, что Украине нужен культурный художественный продукт, государство действительно заботится о нашей творческой элите", – убеждена Марина Порошенко.

Она также отметила, что под ее руководством Фондом были профинансированы более 700 проектов.

"Украинцы смогли увидеть, что в Украине появилась культурная жизнь. По всем регионам – эти проекты проходили в разных городах Украины", – напомнила Порошенко.

"По состоянию на конец бюджетного 2020 года, к сожалению, реализуется два бюджетных проекты. Это непосредственно основная программа по поддержке культурных и художественных проектов, которая на сегодняшний день недофинансирована почти на 40%. Вторая программа – это институциональная поддержка в культурной сфере. И она недофинансирована на 60%", – отметила Марина Порошенко.

"Я очень надеюсь, что такой подход по поддержке культуры, культурного наследия будет пересмотрен. Каждая страна должна поддерживать свою культуру. Это то, что нас идентифицирует. Это то, что дает нам основания гордиться нашей страной, нашими культурными, творческими достижениями. Без этого нам нельзя двигаться вперед, формировать национальную гордость за нашу страну", – убеждена Марина Порошенко.

Она также напомнила, что масштабные культурные идеи реализованы благодаря меценатству Фонда Порошенко и компании Рошен.

"Мы и раньше собственноручно реализовывали много проектов по всей стране. То есть они имели всеукраинский масштаб. Я думаю, что все украинцы знают их. Это и свето-музыкальный фонтан Рошен, и Черкасский зоопарк, и Театр на Подоле. Этой осенью мы уже презентовали новый проект – это новый концертный зал, концерт-холл Рошен, который будет строиться по всем современным требованиям – и мировыми, и европейскими", – рассказала Марина Порошенко.

"Мы вместе с корпорацией Рошен ставим перед собой амбициозные планы построить его за пять лет и открыть в 2025 году. Наши музыканты, которыми мы так гордимся, очень профессиональные, талантливые, но у них нет площадок, где реализовывать свой талант внутри страны. Когда такая площадка появится у нас в Киеве, мы сможем приглашать и своих музыкантов, и мировых звезд классической музыки. Чтобы они приезжали и смогли показать на современном оборудовании, в современных залах свое искусство", – подытожила Марина Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности", председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко передала рождественские "свято-боксы" воспитанникам столичных инклюзивно-ресурсных центров.