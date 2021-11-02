Вспомним позднюю осень 2014 г. Очень критическое положение дел в Украине впоследствии российской оккупации Крыма и части Донбасса. Значительное падение ВВП, а значит всех доходов населения, особенно слабо обеспеченных. В такой ситуации настоящая внешняя поддержка именно этой категории населения была очень необходимым шагом помощи семьям, которые в ней нуждались. И вот в связи с наложением санкций Евросоюза на Россию из-за агрессии против Украины открывается небольшое окно возможностей для нас. Так, в Республике Хорватии (РХ) большинство урожая мандарин и половина урожая яблок отправлялись на российский рынок. Однако европейские санкции остановили эту статью экспорта, и хорватские производители физически не успевали перенаправить продукцию на другие внешние рынки. Как посол Украины в Хорватии провел встречи с ведущими хорватскими экспортерами упомянутых видов фруктов в РФ, и мы соглашаемся весь этот урожай перенаправить в Украину как гуманитарную помощь стране, которая пострадала от агрессии, а от Брюсселя попросить выплату частичной компенсации производителям. Хорватия сама пережила период агрессии, поэтому идеологически не нужно было никого переубеждать.

Однако сразу появился целый ряд вопросов, за решение которых мы и взялись. Подсчитали, что из Хорватии в Украину мы можем направить большие объемы продукции, потому что российский рынок, куда она направлялась, был реально огромным. Речь шла о 5 тыс. тонн мандарин и 7 тыс. тонн яблок. Если все отправлять в Украину фурами, то это только 20 тонн за один рейс, зато какой общий объем! Мне казалось, что Украина таким образом могла реально помочь в проблемах государственной поддержки малообеспеченным семьям, семьям добровольцев и погибших, которые остались без кормильцев. Однако возникла одна большая проблема. Доставлять бесплатно товар в Украину никто не мог. Это должна была сделать сама украинская сторона. Поэтому Посольство отправило письма в регионы, что были экономически более сильными, чтобы справится с этим заданием, во главе которых стояли известные политические личности. Запрос пошел на только избранных мэров Киева и Львова, а также Львовскую и Днепропетровскую ОДА. Расчёт был простым – в мэрии городов пришли новые амбициозные люди, Львовская область географически ближе и с большим числом населения, а в Днепропетровскую область зашла команда известного миллиардера. Параллельно обратились к руководству Красного Креста для обеспечения полной поддержки в таможенном оформлении фруктов из Хорватии как гуманитарной помощи.

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Для уменьшения транспортных издержек для украинской стороны договорились о создании на бесплатной основе хаба для приема мандарин и яблок за несколько километров от венгерской границы, возле международного транспортного коридора. Также связались с хорватским портом Вуковар на реке Дунай для транспортировки яблок баржами как самого дешевого вида транспорта. Хорватские мандарины сорта суцума относились к категории, что быстро портится, поэтому доставка должна была быть исключительно рефрижераторами с климаконтролем, а значит автомобильными путями соответственно оборудованными фурами.

Взялись за проработку всех деталей, но на неоднократные обращения Посольства никто в Киеве, Львове и Днепропетровске не отвечал. Руководитель Красного Креста стал уговаривать отказаться от гуманитарной акции, потому что таможенное оформление очень сложная процедура, а продавцы фруктов в Украине его предупредили о сложностях складирования этой продукции. Пришлось ему ответить, что доставка фруктов через границу и ее складирование действительно всегда были очень хлопотным делом, но это отдельный неплохой бизнес и кажется мы с нашей гуманитарной помощью очень напугали оптовых продавцов мандарин и яблок в Украине. Хотя за нашими задумками гуманитарная помощь должна была предоставляться той огромной численности малообеспеченных семей, которые не имели финансовой возможности покупать фрукты себе и детям, а значит относилась к категории потребителей, которая не угрожала торговле оптовым трейдерам.

Время шло, ответов на наши неоднократные запросы мы не получали. Наконец, позвонил председатель Красного Креста Украины и произнес сакраментальную фразу: "Я про все договорился с вице-премьером : нам гуманитарная помощь не нужна". По достоинству оцените эту фразу. Она должна войти во все справочники с примерами выраженного безразличия и бездеятельности со стороны ответственных лиц.

Регионы, к которым мы обратились, тоже упорно молчали. Правда перезвонил один бизнесмен из Львова и предложил, чтобы стоимость транспортировки фруктов компенсировать за счет их продажи на рынке. Здесь меня осенило, что в принципе контролировать гуманитарную помощь в Украине я не могу. Ее могут продать, разворовать или оставить испорченной. Плюс таможня в любой момент может вставить палки в колеса. Гуманитарная помощь может просто сгнить, не заехав в Украину. Так что славный замысел не был реализован. Только напомню, что тогда известный хорватский футболист "Шахтера" Дарио Срна привез в Донецк фуру мандарин из Хорватии, то есть 20 тон, и бесплатно распределил между учениками. Об этом сообщили все украинские СМИ. Но сравните 20 тон мандарин с 5 тыс. тон, да еще 7 тыс. тон яблок. Чувствуете соотношение. Просто жаль.