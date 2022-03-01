"Мамко, це пизд*ць!" МВД показало неудачный фейк россиян о "победах" в Украине

Российские пропагандисты распространили в информационном пространстве новый фейк на основе фотографии, обнародованной украинскими военными 28 февраля, чтобы сбить российское гражданское население с толку. Однако сделали его настолько плохо, что сразу видна неправдоподобность снимка.

Его показали в Facebook МВД Украины. На фото – якобы скриншот переписки, как очевидно задумано, украинского солдата с матерью. Однако буква в правом верхнем углу в кружочке должна быть такой же, как и первая буква подписанного контакта. А тут "М" в слове "Мамко", да почему-то "К" в кружочке.

Кроме того, в словах и предложениях множество ошибок. И в принципе украинцам не характерно общение подобным образом.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ показала скриншот интернет-переписки, сделанный с телефона погибшего российского военного. Солдат из РФ не успел сдаться в плен. Хлопец, который должен был находиться на учениях в оккупированном Крыму, признался, что действительно участвует в войне России против Украины.