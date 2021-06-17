Мальчика, которого в Виннице сбила пьяная автоледи, выписали из больницы после комы. Подросток записал видеообращение

13-летнего Андрея Тарасюка из Винницы, который почти месяц провел в реанимации после того, как его прямо на тротуаре сбила пьяная женщина-водитель, 17 июня выписали из больницы. Подросток, у которого впереди еще несколько операций, записал видео-обращение.

После ДТП Андрей попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, переломами рук и ног. Несколько дней он был в коме. Парню провели уже 3 операции. Во время одной из них нейрохирурги вытаскивали куски арматуры с его головы.

Сейчас состояние Андрюши уже улучшилось, он ходит и разговаривает. Несмотря на реальную угрозу для жизни мальчик удивительно быстро восстанавливается.

Он записал видео-обращение, которое разместил в Instagram. По словам самого пострадавшего, его еще ждет несколько операций. Однако главное – это жить.

Видео дня

"Меня уже выписали из больницы, но меня ждет еще пару операций. Спасибо всем за поддержку", — сказал Андрей в видео.

Напомним, авария произошла 24 мая, когда белый джип, за рулем которого находилась пьяная женщина, на скорости сбил школьника на тротуаре и он накололся головой на арматуру.

Автомобиль остановился, протаранив еще несколько заборов. Содержание алкоголя в крови водителя в 16 раз превышал норму. Во время заседания суда выяснилось, что женщина болеет алкоголизмом и находится на учете у нарколога.

Как сообщал OBOZREVATEL, 43-летнюю женщину-водителя, которая пьяной сбила ребенка, суд отпустил из-под стражи под залог. Семья внесла за не 180 тыс. гривен.