Макс Яковер переходит в Наблюдательный совет Мемориального центра Холокоста 'Бабий Яр'

Макс Яковер выходит из операционной деятельности и переходит в Наблюдательный совет Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". На пост генерального директора назначен Максим Рабинович.

Председатель Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский поздравил нового главу мемориала и поблагодарил Макса Яковера за проделанную работу.

"С тех пор, как Макс Яковер присоединился к команде Мемориального центра в конце 2019 года, мы добились значительного прогресса в преобразовании территории урочища; завершили первую фазу мемориала Бабьего Яра с многочисленными инсталляциями, которые были открыты за это время. Только в 2021 году объекты Мемориального центра Холокоста посетили 240 тысяч человек. Также запущены десятки академических и художественных проектов, результаты которых впечатляют. Церемония, посвященная 80-летию трагедии Бабьего Яра, организованная под руководством Макса, стала переломным моментом и обратила мировое внимание к истории трагедии. Бабий Яр сегодня – не место забвения. И в этом немалая заслуга Макса и его команды", – подчеркнул Натан Щаранский.

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"Два года назад мне доверили руководство этим сложным, важным, совершенно уникальным проектом. Передо мной стояли три задачи: вернуть Бабий Яр из забвения, создать из Фонда устойчивую институцию, которая сможет работать для многих поколений в Украине и мире, определить четкий маршрут развития Мемориала, чтобы он был значимым явлением в мировом масштабе, даже через 50 лет. За два года команда мемориала под моим руководством выполнила эти задачи. Система восстановлена, закончена первая очередь мемориала, в проекте и вокруг него удалось объединить большое количество очень сильных людей. Фундамент для будущей работы заложен, в дальнейшем проект будет набирать скорость и высоту. Уже под руководством нового СЕО, прекрасного операционного менеджера Максима Рабиновича. И, безусловно, при моей поддержке, но уже в роли члена Наблюдательного совета Мемориального центра", – сказал член Наблюдательного совета и экс-генеральный директор Мемориального центра Холокоста Макс Яковер.

В должности генерального директора Максим Рабинович планирует продолжить реализацию планов на 2022 год, утверждённых Наблюдательным советом Мемориального центра в декабре прошлого года.

"Мемориальный центр Холокоста сегодня уже достаточно мощный проект, известный далеко за пределами Украины. За это отдельно я хочу поблагодарить Макса Яковера, который возглавлял его в чрезвычайно ответственный период, – комментирует новоназначенный генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Максим Рабинович. – Проблематика Второй мировой войны в целом и Холокоста в частности не очень понятна или актуальна для молодежи, но однозначно требует привлечения большего общественного внимания, чтобы подобное не повторялось в будущем. Мемориальный центр должен стать пространством для диалога и в дальнейшем будет исповедовать принципы прозрачности и открытости в работе. Поэтому планирую весь свой опыт, который я наработал в совершенно разных бизнес-институциях, направить на развитие проекта, который с сегодняшнего дня возглавляю".

До того, как Максим Рабинович присоединился к команде Мемориального центра Холокоста, он занимал пост директора ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины". На этой должности он руководил командой из 300 специалистов, отвечающей за прямые поставки газа в 1,2 миллиона домохозяйств. Ранее он также занимал должность заместителя генерального директора АО "Укрпочта" по развитию бизнеса, работал на руководящих позициях в "Новой почте", "ДТЭК Энерго", "Киевэнерго", "Нико Менеджмент". Получил образование в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" по специальности маркетолога.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" – это неправительственная благотворительная организация, призванная почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста. С 1941 по 1943 годы нацисты расстреляли в Бабьем Яру в Киеве от 70 до 100 тысяч человек, убив почти всё еврейское население города. Бабий Яр стал символом "Холокоста от пуль", ведь около 1,5 миллиона украинских евреев нацисты не забрали в лагеря смерти и газовые камеры, а расстреляли вблизи их мест проживания.