Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) потеряло связь с удаленной передачей данных от систем контроля безопасности Чернобыльской АЭС, территория которой находится под контролем российских оккупантов. Украинский ядерный регулятор может общаться с объектом только посредством электронной почты.

Об этом сообщили в МАГАТЭ. В агентстве также отметили потенциальные риски, которые несет ненадлежащее обращение с персоналом ЧАЭС – работники станции практически живут там последние 13 дней.

Около 200 человек персонала Чернобыльской АЭС работают без ротации около двух недель с момента захвата объекта военными РФ. Персонал станции имеет ограниченный доступ к воде, пище и медикаментам, практически не отдыхает.

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Поэтому вопрос ротации работников для "безопасного управления" Чернобыльской АЭС становится все более актуальным. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси.

" Я глубоко обеспокоен в связи со сложной и напряженной ситуацией, в которой оказался персонал на Чернобыльской АЭС, а также в связи с возникающими из-за этого потенциальными рисками в плане ядерной безопасности", – подчеркнул Гросси.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 24 февраля российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию. Персонал, по сути, оказался в заложниках оккупантов.

26 февраля стало известно, что кафиры провели имитацию воздушного боя над Чернобыльской зоной. Пропагандисты ведут подготовку фейковых провокационных новостей для мировых СМИ о том, что Украина якобы обстреливает кафиров над опасными объектами.

Сами же оккупанты РФ, захватившие Чернобыльскую атомную станцию, испытывают радиационное облучение. Последнее будет иметь последствия в виде высокого риска онкологических заболеваний.