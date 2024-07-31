'Люди живут благодаря гумдопомощи': жители деоккупированных Ставков получили проднаборы от Фонда Рината Ахметова

В деоккупированном поселке Ставки, недалеко от Лимана, до полномасштабного вторжения проживало более 800 человек. Сейчас меньше, но жители здесь остаются, хотя линия фронта рядом, а значительная часть земли заминирована. Несмотря на риски и опасность, Фонд Рината Ахметова передал местным жителям продуктовые наборы.

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"Люди живут благодаря гуманитарной помощи. Продукты нужны, но нет, за что их покупать, многие остались без работы", – делится Наталья Суханова, главная в поселке.

По словам Николая Осиченко, посла Фонда, руководителя Мариупольского телевидения, жителям некоторое время помогала еда, которую они выращивали на огороде, но сейчас это может стоить жизнь: оккупанты повсюду оставили мины и растяжки.

"Помощь – это шанс выжить. На хлеб у меня нет. Дом разбило. Спасибо, что привезли продукты", – говорит местный житель Николай.

С начала полномасштабной войны Фонд направил более 350 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.