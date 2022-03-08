Люди выбирались из-под завалов: российские оккупанты полностью разрушили больницу в Изюме. Фото и видео

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Российские оккупанты полностью разрушили больницу в Изюме на Харьковщине. Под завалами оказались пациенты, они пытались выбраться самостоятельно.

Об очередном преступлении российских оккупационных войск сообщил заместитель Изюмского городского головы по гуманитарным вопросам Владимир Мацокин.

"Я думал, что ворота ада закрылись, а оказалось, что это был только первый этаж. Это приемное отделение нашей ЦГБ. Вероятно, очередная "секретная база НАТО". Больные выбирались из-под завалов, как могли", - написал он.

На своей странице в соцсети он также показал последствия атаки РФ на Изюмскую городскую больницу.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что враг методически уничтожает Изюм уже много дней.

3 марта оккупанты нанесли удар по Изюму, в результате чего погибли восемь мирных жителей.

Страшные вражеские обстрелы пережили изюмцы и 6 марта: русские оккупанты бомбили и обстреливали жилые кварталы.

А уже на следующий день, 7 марта, городские власти констатировали: центр города практически уничтожен оккупантами. Таких страшных разрушений Изюм не видел со времен Второй мировой войны.