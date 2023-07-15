Люди теряли рассудок и умирали от голода: история из Лисичанска в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Когда после начала полномасштабной войны в Лисичанске прогремели первые взрывы, Виктория Шмигель подумала, что "надо прежде всего забрать трудовую книжку". Вместе с детьми она отправилась в школу, где работала психологом, и ... возглавила там бомбоубежище. Своей историей она поделилась с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"В бомбоубежище было более 100 взрослых и 39 детей. Когда отвечаешь за других, не до паники. Мне не давали расслабиться", - вспоминает Виктория.

Жутких воспоминаний с того периода жизни у нее предостаточно. О некоторых ситуациях женщина теперь рассказывает даже с юмором, но большинство до сих пор отзываются болью в сердце.

"Старушки в городе умирали с голоду. Одна женщина пережила войну 1940-х годов, и в подвале под обстрелами сошла с ума. Другая женщина пришла ко мне, как к волонтеру, за лекарствами, и как только отправилась назад — попала под авиаобстрел. Умерла на следующий день . Я часто думаю, не могла ли ее тогда задержать хотя бы на несколько минут", - рассказывает Виктория.

Почему для семьи Виктории полномасштабная война началась днем раньше — 23 февраля 2022 года? Что она планирует открыть в Луганской области после нашей Победы? Смотрите и слушайте ее историю по ссылке https://civilvoicesmuseum.org/stories/starenki-vmirali-vid-golodu

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии 0(800)509001.