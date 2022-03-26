Люди отчаянно держались за жизнь: появилось фото жертв российских бомбардировок из Мариуполя. 18+

Россия продолжает уничтожать украинский город Мариуполь на Донетчине и убивать невинных людей. Точного количества жертв в результате российского вторжения назвать никто не может – тела погибших мирных жителей там закапывают прямо во дворах или безымянных братских могилах.

В то же время некоторые погибшие мариупольцы подолгу остаются там, где их застала смерть – из-за постоянных обстрелов, похоронить их трудно. Такой жуткий снимок выложил в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Цаплиенко (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На фото – четверо мертвых мариупольцев, погибших, очевидно, в результате обстрела, ракетного или авиаудара российских оккупантов по жилой многоэтажке.

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Так, женщина навеки застыла, сидя на скамье под домом. У ее ног лежит мертвый человек, над которым склонился, обнимая, безжизненный мужчина.

Справа возле лестницы подъезда лежит еще один мариуполец, чье окровавленное лицо накрыто полотенцем. Рядом заметна примитивная печка из нескольких кирпичей и решетки, на которой стоит кастрюля – отрезанные от средств существования и мира люди готовили еду, разжигая костер прямо под подъездом.

"На этом фото – жители Мариуполя, погибшие от постоянных бомбардировок и обстрелов рашистов", – кратко описал журналист.

Внимание, фото 18+! Не рекомендуется к просмотру уязвимым людям.

Как сообщал OBOZREVATEL, только в результате бомбардировки самолетом РФ драмтеатра в Мариуполе погибли около 300 человек. В момент атаки 14 марта почти 900 человек находились в бомбоубежище здания.

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