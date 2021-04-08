Людей, рожденных в эти дни, ждут серьезные перемены в 2021 году
В течение этого года пять планет окажут особое влияние на некоторых людей. Вплоть до кардинальных изменений.
Какие именно перемены ждут, в своем Instagram написала астролог Наталья Анисимова.
"В 2021 году вам предстоят перемены по описанным сценариям. Еще будут свои нюансы у каждого. Одни и те же планеты у всех нас дополнительно отвечают за разные сферы жизни. Важно сейчас понять, что обстоятельства пришли не просто так, а для нашего роста. Нужно пройти ситуации, чтобы приобрести новые качества. Обстоятельства – одно, а судьба творится тем, как мы в них поступаем и что делаем. Так мы создаем свое будущее. И здесь уже все зависит от нас", – подчеркнула она.
Юпитер – вам понадобятся новые знания, дополнительное обучение, повышение квалификации. Стоит расширять свои амбиции, настроится на борьбу за рост и влияние. И беречь печень.
Сатурн – перемены коснутся карьеры, профессии. Будет ощущение, что потеряна стабильность, закончится то, что длилось годами и стало привычным. Вы поменяете ориентиры в жизни и в работе. Есть риск травм. Берегите суставы, кости, спину и зубы.
Уран – год за три. Скорость событий будет именно такая стремительная. Готовьтесь встречать перемены, начинать новое, переставать делать, как привыкли. Захочется стать свободными и независимыми. Берегите нервную систему.
Нептун – будут рассыпаться иллюзии. Духовный кризис, который потребует более глубоких познаний себя. Важно осознать свои духовные и кармические задачи. Вероятно вовлечение в дела рода. Берегите психику и иммунитет.
Плутон – пришло время трансформации. Покажется, что над вами сгущаются тучки. Ожидаемо давление обстоятельств, которые включат необходимость преодолевать непростые ситуации. Вам в награду дадут много сил и желание бороться. Сейчас могут возникнуть проблемы с долгами или кредитами. Есть возможность добиться власти и стать супергероями.
1960 сентябрь-октябрь– Сатурн
1961 сентябрь-октябрь – Юпитер
1961 август-сентябрь, ноябрь-декабрь – Сатурн
1961 апрель – Уран
1962 апрель, август, декабрь – Юпитер
1962 апрель-май, июль – начало августа, декабрь – Сатурн
1963 июнь-июль – Юпитер
1963 апрель-июнь – Сатурн
1963 май-начало июля, октябрь-ноябрь – Уран
1964 июль-сентябрь – Уран
1967 апрель, сентябрь-декабрь – Нептун
1967 сентябрь-октябрь – Юпитер
1968 октябрь-дек – Нептун
1969 апрель-сентябрь – Нептун
1969 апрель, август, декабрь – Юпитер
1970 апрель-май, август, декабрь – Юпитер
1971 май, июль – Юпитер
1972 июнь – Юпитер
1973 – Уран
1974 сентябрь-ноябрь – Плутон
1977 август-ноябрь – Сатурн
1978 апрель-июль – Сатурн
1978 октябрь-декабрь – Уран
1979 – Нептун
1980 апрель, сентябрь-декабрь – Нептун
1980 октябрь – Юпитер
1981 апрель, август, декабрь – Юпитер
1981 апрель, август – Нептун
1982 май-июль – Юпитер
1982 август-декабрь – Плутон
1983 апрель-июль, декабрь – Плутон
1984 июль-август, декабрь – Сатурн
1986 ноябрь-декабрь – Нептун
1987 сентябрь-ноябрь – Сатурн
1987 июнь-июль – Нептун
1988 июль-август, декабрь – Сатурн
1988 апрель – Уран
1989 апрель-июль – Сатурн
1989 май-июнь, октябрь-декабрь – Уран
1990 июль-сентябрь – Уран
1993 сентябрь-ноябрь – Юпитер
1994 апрель, август-сентябрь, ноябрь-декабрь – Юпитер, Плутон
1995 апрель-май, август, декабрь – Юпитер
1995 июль-декабрь – Плутон
1996 май, июль – Юпитер
1996 апрель-июнь – Плутон
1997 август-ноябрь – Сатурн
1998 апрель, июнь-июль, декабрь – Сатурн
1998 май-июнь, ноябрь-декабрь – Уран
1999 – Уран
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