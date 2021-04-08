Людей, рожденных в эти дни, ждут серьезные перемены в 2021 году

В течение этого года пять планет окажут особое влияние на некоторых людей. Вплоть до кардинальных изменений.

Какие именно перемены ждут, в своем Instagram написала астролог Наталья Анисимова.

"В 2021 году вам предстоят перемены по описанным сценариям. Еще будут свои нюансы у каждого. Одни и те же планеты у всех нас дополнительно отвечают за разные сферы жизни. Важно сейчас понять, что обстоятельства пришли не просто так, а для нашего роста. Нужно пройти ситуации, чтобы приобрести новые качества. Обстоятельства – одно, а судьба творится тем, как мы в них поступаем и что делаем. Так мы создаем свое будущее. И здесь уже все зависит от нас", – подчеркнула она.

Юпитер – вам понадобятся новые знания, дополнительное обучение, повышение квалификации. Стоит расширять свои амбиции, настроится на борьбу за рост и влияние. И беречь печень.

Сатурн – перемены коснутся карьеры, профессии. Будет ощущение, что потеряна стабильность, закончится то, что длилось годами и стало привычным. Вы поменяете ориентиры в жизни и в работе. Есть риск травм. Берегите суставы, кости, спину и зубы.

Уран – год за три. Скорость событий будет именно такая стремительная. Готовьтесь встречать перемены, начинать новое, переставать делать, как привыкли. Захочется стать свободными и независимыми. Берегите нервную систему.

Нептун – будут рассыпаться иллюзии. Духовный кризис, который потребует более глубоких познаний себя. Важно осознать свои духовные и кармические задачи. Вероятно вовлечение в дела рода. Берегите психику и иммунитет.

Плутон – пришло время трансформации. Покажется, что над вами сгущаются тучки. Ожидаемо давление обстоятельств, которые включат необходимость преодолевать непростые ситуации. Вам в награду дадут много сил и желание бороться. Сейчас могут возникнуть проблемы с долгами или кредитами. Есть возможность добиться власти и стать супергероями.

1960 сентябрь-октябрь– Сатурн

1961 сентябрь-октябрь – Юпитер

1961 август-сентябрь, ноябрь-декабрь – Сатурн

1961 апрель – Уран

1962 апрель, август, декабрь – Юпитер

1962 апрель-май, июль – начало августа, декабрь – Сатурн

1963 июнь-июль – Юпитер

1963 апрель-июнь – Сатурн

1963 май-начало июля, октябрь-ноябрь – Уран

1964 июль-сентябрь – Уран

1967 апрель, сентябрь-декабрь – Нептун

1967 сентябрь-октябрь – Юпитер

1968 октябрь-дек – Нептун

1969 апрель-сентябрь – Нептун

1969 апрель, август, декабрь – Юпитер

1970 апрель-май, август, декабрь – Юпитер

1971 май, июль – Юпитер

1972 июнь – Юпитер

1973 – Уран

1974 сентябрь-ноябрь – Плутон

1977 август-ноябрь – Сатурн

1978 апрель-июль – Сатурн

1978 октябрь-декабрь – Уран

1979 – Нептун

1980 апрель, сентябрь-декабрь – Нептун

1980 октябрь – Юпитер

1981 апрель, август, декабрь – Юпитер

1981 апрель, август – Нептун

1982 май-июль – Юпитер

1982 август-декабрь – Плутон

1983 апрель-июль, декабрь – Плутон

1984 июль-август, декабрь – Сатурн

1986 ноябрь-декабрь – Нептун

1987 сентябрь-ноябрь – Сатурн

1987 июнь-июль – Нептун

1988 июль-август, декабрь – Сатурн

1988 апрель – Уран

1989 апрель-июль – Сатурн

1989 май-июнь, октябрь-декабрь – Уран

1990 июль-сентябрь – Уран

1993 сентябрь-ноябрь – Юпитер

1994 апрель, август-сентябрь, ноябрь-декабрь – Юпитер, Плутон

1995 апрель-май, август, декабрь – Юпитер

1995 июль-декабрь – Плутон

1996 май, июль – Юпитер

1996 апрель-июнь – Плутон

1997 август-ноябрь – Сатурн

1998 апрель, июнь-июль, декабрь – Сатурн

1998 май-июнь, ноябрь-декабрь – Уран

1999 – Уран

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