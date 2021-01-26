Любовный гороскоп на февраль: кто найдет вторую половинку
В феврале 2021 года многие знаки будут находится в поиске второй половинки: Рыбы всерьез займутся созданием семьи, Тельцы могут начать отношения с людьми из прошлого, а Раки могут найти любовь среди коллег.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила любовный прогноз на картах Таро для всех знаков Зодиака на февраль.
. Овен
Очень романтический месяц намечается, и не только из-за Дня влюбленных, поскольку именно сейчас у вас как раз создаются новые отношения и вы планируете свидания и прочие приятные совместные мероприятия.
Телец
Воспоминания о прошлых чувствах могут разбудить их и вы начнете все отношения сначала. Кто-то из прошлого напомнит о себе, и вы словно погрузитесь в эти эмоции опять. А все потому, что в воздухе уже пахнет весной и любовью.
Близнецы
Не очень вы сейчас склонны к сантиментам и чувственным удовольствиям, поскольку заняты другими первоочередными проблемами и задачами, а все эти эмоции оставляете на более спокойное время, когда уже будете более расслаблены.
Рак
Любовь придет откуда не ждали и вы посмотрите на своих коллег совершенно другими глазами, восхищенными и влюбленными. Или это на вас так посмотрят, а вы уже будете благосклонно принимать знаки внимания.
Лев
У вас будет из кого выбирать. Встречи и знакомства, которые вам предстоят в феврале, запомнятся не только огромным количеством контактов, но и качеством, поскольку кое-кто таки будет соответствовать вашим требованиям и чаяниям.
Дева
Вы настолько ровно и спокойно выстраиваете свою личную жизнь, что по вашим отношениям можно писать учебник. Все эмоции – оправданы, все чувства – глубоки, а подарки – уместны, вы поддерживаете партнеров и получаете то же самое взамен.
Весы
Можете себе позволить несколько порезвиться и добавить чуть излишеств и перца в отношения, поиграть, даже поругаться слегка, чтобы не заплесневеть. В общем, февраль для вас – месяц экспериментов в любви.
Скорпион
Все будет настолько скучно и предсказуемо, что вы уже можете наперед знать каждое слово или выражение лица своего партнера. Но добавлять что-то новое или менять шило на мыло вам пока нет нужды – все более-менее устраивает.
Стрелец
Семейная жизнь приносит вам удовлетворение и спокойствие. А большего вам сейчас и не нужно, поскольку вам требуется рядом родное надежное плечо, а не источник тревог и непредсказуемых поступков.
Козерог
Страсти будут кипеть и бурлить. Вас тянет на подвиги, настолько захочется бурных эмоций, что вы специально будете их провоцировать, вызывать ревность или устраивать сцены ревности, чтобы потом так же бурно мириться.
Водолей
На личном фронте – спокойствие и стабильность. Вы наслаждаетесь всеми преимуществами прочных отношений или счастливой семейной жизни, позволяете себе все, что хотите, поддерживаете любимых и получаете любовь и внимание.
Рыбы
Похоже, что некоторые из вас всерьез занялись вопросом создания семьи или стабильных отношений и делают все необходимое в этом направлении – находят кандидатуры, встречаются, общаются и выбирают.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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